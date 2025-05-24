Россиянам объяснили, как отличить физический голод от эмоционального

Поесть, когда грустно — нормально. Но если еда становится единственным способом справляться со стрессом, усталостью и раздражением, стоит задуматься. Что такое эмоциональный голод, как его отличить от физического и почему осознанность помогает больше, чем чувство вины, «Газете.Ru» рассказала Елена Романова, нутрициолог, анти-эйдж и детский нутрициолог, психолог, член бизнес-ассоциации Национальной академии нутрициологии, аккредитованный эксперт Независимой ассоциации интегративных специалистов (НАИС).

По ее словам, в 75% случаев переедание связано не с голодом, а с попыткой «заесть» тревогу, стресс или печаль. Эмоциональный голод — это не про желудок, а про внутреннюю нехватку: покоя, поддержки, радости. Особенно он усилился в последние годы — после пандемии, на фоне постоянного напряжения. Это не слабость — это реакция психики. Один из российских опросов показал: более 80% участников сталкиваются с чувством внутренней пустоты — очень похожим на эмоциональный голод.

«Мне 50, и долгое время я не различала: я голодна — или просто устала. Возвращалась домой вымотанной, с тревожными мыслями. И сразу — семечки, сладкое, все на автомате. Казалось, это спасает. На деле — только тяжесть, лишний вес, разбитость. Я не насыщалась — я заедала тревогу. Все изменилось, когда я научилась отличать физический голод от эмоционального. Ушли лишние килограммы, вернулась энергия, я стала выглядеть моложе, чем в сорок. Физический и эмоциональный голод — два разных сигнала. Физический нарастает постепенно, сопровождается урчанием в животе, слабостью. Эмоциональный возникает резко, чаще всего — на фоне стресса. Хочется не еды, а «что-то вкусненькое», — рассказала она.

Это знакомо многим женщинам: усталость, перегрузка, дефицит заботы — и рука автоматически тянется к еде.

«В такие моменты стоит остановиться и задать себе вопросы: «Что я сейчас чувствую? Я бы съела брокколи?» Если нет — скорее всего, это не голод. Главное — не винить себя. Еда — не только топливо. Это и привычка, и утешение. Если «сорвались» — это не провал, а сигнал: вам сейчас тяжело», — объяснила нутрициолог.

С эмоциональным голодом позволяет справляться полноценный сон (его нехватка усиливает стресс и тягу к сладкому), регулярное питание (три приема пищи с белком и клетчаткой), разнообразие (экспериментируйте с новыми рецептами и вкусами — это помогает не только питаться интереснее, но и снижает тягу к «запретному»), снижение стресса (дыхание, прогулка, ванна, музыка, звонок подруге).

«Придумайте альтернативу еде. Подумайте заранее, что поможет в трудный момент — хоть просто выйти на балкон и подышать. Иногда достаточно переключиться на движение, музыку, дыхание. А если хочется чего-то «вкусного», пусть это будут овощные или фруктовые чипсы вместо вредных снежков, ягодный смузи вместо мороженого, белёвская пастила вместо пирожного. Это не запрет — это забота. Эмоции — часть жизни. Их не нужно «заедать», но и стыдиться — тоже. Когда внутри спокойнее, привычки выравниваются. А еда остается поддержкой, а не единственным способом справляться с собой», — резюмировала эксперт.

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