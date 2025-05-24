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Участник «Времени Героев» Первышов прокомментировал назначения участников программы

Евгений Первышов: участники «Времени Героев» готовы исполнять служебные обязанности
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Телеграм-канал «Евгений Первышов»

Участники федеральной программы «Время Героев» готовы исполнять свои служебные обязанности, цитирует слова врио главы Тамбовской области, участника программы «Время Героев» Евгения Первышова Telegram-канал «Соловьев Live».

«Хочется выразить огромные слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину. Это большая ответственность. Первый поток не завершился, учеба продолжается», — сказал Первышов.

Также он выразил надежду, что остальные участники программы тоже в ближайшее время получат свои ответственные посты.

Напомним, в июне второй поток программы «Время Героев» начнет свое обучение.

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