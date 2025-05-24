Участник «Времени Героев» Первышов прокомментировал назначения участников программы

Участники федеральной программы «Время Героев» готовы исполнять свои служебные обязанности, цитирует слова врио главы Тамбовской области, участника программы «Время Героев» Евгения Первышова Telegram-канал «Соловьев Live».

«Хочется выразить огромные слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину. Это большая ответственность. Первый поток не завершился, учеба продолжается», — сказал Первышов.

Также он выразил надежду, что остальные участники программы тоже в ближайшее время получат свои ответственные посты.

Напомним, в июне второй поток программы «Время Героев» начнет свое обучение.