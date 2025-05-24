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В Иркутской области на видео попал упавший и загоревшийся на дороге грузовик

В Иркутской области большегруз перевернулся на дорогу и загорелся

В Иркутской области произошла авария с загоревшимся автомобилем. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 96-м километре трассы «Байкал», в районе поселка Култук. По предварительным данным, из-за действий мужчины за рулем грузовик опрокинулся на проезжую часть. На кадрах с места заметно, что машина горит, ее пытаются потушить пожарные.

«Водителю потребовалась медицинская помощь. Мужчину доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи», – сообщается в публикации.

Ситуация повлияла на движение транспорта на участке. На данный момент дорога перекрыта, так как сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске автомобиль взорвался прямо во дворе жилого дома. Проезжая мимо подъезда на улице Зорге, машина воспламенилась, однако ожоги получил только водитель. После инцидента его осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Москве на Юго-Восточной хорде загорелся автомобиль.

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