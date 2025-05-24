В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков

На острове Завьялова, расположенном в 50 километрах от Магадана, весной этого года родилось около двадцати детенышей овцебыков — это стало рекордным показателем за все время наблюдений. Об этом сообщил РИА Новости инвестор проекта «Остров Завьялова» Игорь Донцов.

По его словам, зоологи уже зафиксировали как минимум 17 новорожденных, но точное число может быть больше — животные обитают в труднодоступной местности, и специалисты стараются не тревожить стадо. Инвестор отметил, что на острове сейчас проживает около 50 местных особей, а общее количество животных приближается к ста. Стадо разбилось на небольшие группы, которые пасутся в разных частях острова.

Донцов рассказал, что на ранее необитаемом острове завершается строительство туристического комплекса. Уже практически готовы первые гостевые дома и административное здание, где разместятся ресепшен, ресторан, кинотеатр и зоны отдыха. Он сообщил, что внутренние отделочные работы и благоустройство территории планируют завершить к августу, когда ожидается приезд первых организованных туристов.

Овцебыков завезли на остров в 2018 году из Якутии. Эти животные — современники мамонтов и являются единственным представителем рода Ovibos, который занимает промежуточное положение между быками и овцами. Кроме овцебыков, на остров Завьялова были доставлены и снежные бараны с Колымы.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной черепахи.