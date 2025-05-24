На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пермские школьницы отравились увлажнителем, который принес одноклассник

SHOT: в Перми школьницы отравились увлажнителем
close
Shutterstock/FOTODOM

Школьницам из Перми понадобилась помощь медиков после того, как они вдохнули испарения жидкости увлажнителя для лица. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, увлажнитель принес с собой их одноклассник. Увидев у него предмет, девочки подошли и стали рассматривать. Сам мальчик стал разбирать баллончик.

«Из увлажнителя вылилась какая-то едкая жидкость и стала испаряться. 10-летние школьницы, стоявшие рядом, начали кашлять», – сообщается в публикации.

Учительница обратила внимание на ситуацию, она вызвала медиков и положила увлажнитель в плотный пакет.

Всего в больницу попали пять девочек, у них диагностировали отравление аэрозолем средней тяжести. После осмотра пострадавших отпустили домой.

Что именно было в баллончике, неизвестно, это выясняют сотрудники правоохранительных органов. Не исключается, что мальчик самостоятельно добавил жидкость внутрь.

Ранее 15-летняя девушка отравилась наркотиками и не выжила в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами