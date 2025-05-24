Пермские школьницы отравились увлажнителем, который принес одноклассник

Школьницам из Перми понадобилась помощь медиков после того, как они вдохнули испарения жидкости увлажнителя для лица. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, увлажнитель принес с собой их одноклассник. Увидев у него предмет, девочки подошли и стали рассматривать. Сам мальчик стал разбирать баллончик.

«Из увлажнителя вылилась какая-то едкая жидкость и стала испаряться. 10-летние школьницы, стоявшие рядом, начали кашлять», – сообщается в публикации.

Учительница обратила внимание на ситуацию, она вызвала медиков и положила увлажнитель в плотный пакет.

Всего в больницу попали пять девочек, у них диагностировали отравление аэрозолем средней тяжести. После осмотра пострадавших отпустили домой.

Что именно было в баллончике, неизвестно, это выясняют сотрудники правоохранительных органов. Не исключается, что мальчик самостоятельно добавил жидкость внутрь.

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