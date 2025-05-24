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В Казани пенсионерка пыталась «спасти» накопления и лишилась более 2 млн рублей

В Татарстане пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей
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Depositphotos

Жительница Казани поверила в то, что ее накопления в опасности и перевела на неизвестные счета 2,4 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

78-летняя пенсионерка несколько дней общалась с неизвестными, которые представились сотрудниками Роскомнадзора. Женщина поверила в то, что ее накопления находятся в опасности.

Она обналичила имевшиеся у нее на счетах накопления и по указанию злоумышленников перевела деньги на указанные ими реквизиты. Общий ущерб составил 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве пенсионер лишился 24 млн рублей, поверив мошенникам. Мошенники заявили москвичу, что его подозревают в экстремизме, и чтобы избежать «изъятия» его личных средств, их необходимо «легализовать». Потерпевший сложил в коробку из-под утюга имевшиеся у него 191,4 тысячи долларов и 82,2 тысячи евро и передал деньги курьеру.

Ранее москвичка поверила в замену кода на домофоне и лишилась 14,5 млн рублей.

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