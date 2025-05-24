Роспотребнадзор сообщил о ситуации с желтой лихорадкой в России

Роспотребнадзор: в России не регистрируют желтую лихорадку уже более 30 лет

На территории России уже более трех десятилетий не выявляли случаев желтой лихорадки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что в стране ведется системный эпидемиологический мониторинг по этой инфекции. Федеральная служба уточнила, что на границе России круглосуточно работает система «Периметр», позволяющая выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний. Также специалисты следят за популяцией комаров, которые являются переносчиками вируса.

В ведомстве напомнили, что желтая лихорадка — это вирусное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров. Оно может вызывать высокую температуру, поражения печени, почек и внутренние кровотечения. Наиболее опасна вторая стадия болезни: около половины пациентов с этим осложнением погибают в течение 7–10 дней.

На фоне роста заболеваемости в Южной Америке в 2025 году, о чем сообщила Всемирная организация здравоохранения, Роспотребнадзор посоветовал россиянам, планирующим поездки в эндемичные регионы, пройти вакцинацию. Вакцина обеспечивает пожизненный иммунитет. В России также доступна высокочувствительная тест-система для диагностики инфекции.

По данным ВОЗ, с конца декабря 2024 года по конец апреля 2025 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре зафиксировано 212 подтвержденных случаев желтой лихорадки. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выросла более чем в три раза.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на слухи об угрозе эпидемии холеры в РФ.