Российские школьники выбрали ключевые ценности России

Основная цель государственной национальной политики — это укрепление единства с сохранением этнокультурного языкового многообразия нашей страны, заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов в пресс-центре «Россия сегодня», где Дом народов России провел занятие в рамках проекта «Разговоры о важном».

Урок был посвящен 17 традиционным ценностям, утвержденным указом президента РФ Владимира Путина. Мероприятие прошло одновременно во всех школах страны, где учащимся рассказали о значении каждой ценности.

В Москве занятие состоялось в интерактивном формате. О ценностных ориентирах школьникам рассказали руководитель ФАДН России Игорь Баринов, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, первый вице-президент Газпромбанка Андрей Серов и издатель платформы «Умная страна» Ольга Ручьева. В игропрактике школьники, выступив в роли «детского правительства», выделили две приоритетные ценности: дети и русский язык.

«Многовековой принцип, который закладывался в управление национальными территориями, это всем дать возможность говорить по-своему, молиться по-своему, а лучших из национальных окраин привлекать к государственному управлению. Он фактически во многом действует и сейчас», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Он также отметил, что основной целью государственной национальной политики является укрепление единства с сохранением этнокультурного языкового многообразия нашей страны.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев также отметил актуальность традиционных ценностей.

«Важно развивать, важно помогать раскрываться этим ценностным ориентирам, потому что именно они делают нас нами, делают тем самым великим народом нашей страны», — добавил он.

Проект «17 традиционных ценностей России», запущенный в 2024 году Домом народов России при поддержке ФАДН, Минпросвещения, Росдетцентра и Института изучения детства, семьи и воспитания, направлен на укрепление единства и сохранение культурного многообразия страны.