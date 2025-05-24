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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Каменске-Шахтинском

МЧС: в Каменске-Шахтинском ликвидировали открытое горение в складском помещении

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по региону.

«Открытое горение ликвидировано», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Кровля складского помещения, расположенного на улице Красная в Каменске-Шахтинском, загорелась утром 24 мая. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К тушению огня привлекли 33 сотрудника экстренных служб и 11 единиц техники.

Днем 23 мая в городе Пятигорске в Ставропольском крае произошел пожар на территории промышленной зоны. Как рассказал мэр населенного пункта Дмитрий Ворошилов, пламя охватило склад вторичной переработки и распространилось на площади 1000 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 50 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники. К вечеру им удалось ликвидировать открытое горение, после чего специалисты занялись проливкой конструкций ради предотвращения повторного возгорания.

Ранее в Московской области засняли на видео массовое возгорание автомобилей на парковке.

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