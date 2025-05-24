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В Курске сын украл все накопления у матери-пенсионерки

В Курске сын обворовал мать и отправился в колонию
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Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Курске осудили местного жителя, который перевел со счета матери-пенсионерки все ее накопления. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 28-летний обвиняемый гостил у своей матери. Выбрав момент, когда женщина отвлеклась, сын взял ее мобильный телефон и перевел на счет друга все накопления матери в сумме 90 тысяч рублей. Приятель злоумышленника не подозревал о том, что полученные им деньги похищены.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Смоленске будут судить подростка, обокравшего собственную бабушку. Внук по просьбе бабушки установил на свой телефон приложение для дистанционного обслуживания клиентов, чтобы пенсионерка могла отслеживать поступление на ее расчетный счет пенсионных выплат. Юноша воспользовался доверием бабушки и перевел на свой банковский счет все ее накопления в сумме 1,1 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Ранее в Якутии мать получила 6 лет колонии за нападение на дочь с ножницами.

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