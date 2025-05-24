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На Кубани двое мужчин пытались продать краснокнижную обезьяну

На Кубани двое мужчин пытались продать обезьяну за 500 тысяч рублей

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края задержаны двое злоумышленников, которые пытались продать редкую обезьяну, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию о попытке продажи экзотического животного сообщили местные жители. Правоохранители под видом покупателей встретились с продавцами и изъяли обезьяну. Выяснилось, что злоумышленники приобрели обезьяну вида капуцин-фавн на черном рынке и планировали выручить за нее полмиллиона рублей.

Животное находится в истощенном состоянии, на теле редкого зверя обнаружены ссадины и раны. В настоящее время жизни и здоровью краснокнижной обезьяны ничего не угрожает, она передана в «Сафари-парк» Краснодара.

До этого сообщалось, что в Москве суд назначил штраф мужчине, пытавшемуся продать львенка. Мужчина пытался продать детеныша дикого зверя в феврале 2025 года через популярную интернет-платформу за 260 тысяч рублей. На объявление обратили внимание пользователи и передали информацию в прокуратуру. Сотрудник ведомства договорился с продавцом о сделке, где последний был пойман с поличным. Документов на животное у мужчины не было.

Ранее в Москве прокуратура изъяла у владельцев азиатского львенка.

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