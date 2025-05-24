Суд отменил решение о выдворении из России жительницы Дагестана

Кассационный суд отменил принятое решение о выдворении из России гражданки Азербайджана и этнической дагестанки Фатмы Шоюбовой. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем Telegram-канале.

Как ранее пояснял омбудсмен, Шоюбова в течение нескольких лет проживала в Дагестане и работала по патенту. Женщина собиралась подать документы на получение российского гражданства, но не успела продлить патент вовремя из-за личной трагедии — в 2024 году в зоне специальной военной операции она потеряла двоих ее родных братьев, с которыми позже проходило прощание в Дагестане. У Фатмы Шоюбовой двое сыновей, оба учатся в местных колледжах.

В январе Советский районный суд Махачкалы постановил выдворить женщину за пределы страны. Позднее Верховный суд Дагестана подтвердил это решение. Однако в феврале Алхасов обратился к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию. Впоследствии она направила ходатайство в кассационный суд о пересмотре дела.

По словам Алхасова, совместные усилия с аппаратом федерального омбудсмена позволили добиться отмены решения о выдворении. Он подчеркнул, что история завершилась благополучно.

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