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Россиянин 15 лет прожил с куриной костью в бронхах

В Твери спасли мужчину с куриной костью в бронхах
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Shutterstock/FOTODOM

Медики Тверской городской больницы № 6 спасли пациента, в бронхах которого застряла куриная кость. Об этом сообщает Тверское информационное агентство.

57-летний пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на кашель, одышку и повышение температуры. У него было обнаружено скопление гноя в плевральной полости, вызванное воспалением легких.

«Однако при проведении компьютерной томографии грудной клетки было обнаружено инородное тело в левом бронхе нижней доли. Для подтверждения диагноза была проведена бронхоскопия, которая выявила плотное образование в просвете бронха, окружённое воспалительными тканями», — сообщили в Минздраве.

Инородное тело удалили с помощью бронхоскопа, им оказалась куриная кость, застрявшая в легком. Выяснилось, что около 15 лет назад мужчина подавился кусочком курицы, некоторое время испытывал трудности с дыханием, но обращаться за медицинской помощью не стал.

Ранее осколок кости застрял в гортани россиянина, который решил поесть мяса.

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