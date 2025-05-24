В центре Москвы сегодня ограничат движение в связи с полумарафоном

В Москве в субботу ограничат движение транспорта на время полумарафона

В субботу, 24 мая, в Москве пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», в связи с чем в центре города временно ограничат движение автотранспорта и изменят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения движения 24 мая затронут несколько центральных улиц и набережных. С 5:00 до 21:00 будет перекрыт Большой Москворецкий мост, улица Варварка и прилегающие проезды. С 8:00 до 15:30 ограничат проезд по улицам Большая Ордынка, Полянка, Житная и Мытная. С 9:00 до 20:30 закроют движение по Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережным, а с 9:00 до 13:30 — по Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным. Кроме того, с 8:00 до 16:00 перекроют участок Садового кольца, включая съезды с Остоженки, а также дублер Новинского бульвара.

Также с полуночи 24 мая до завершения мероприятия будет запрещена парковка на большинстве участков, где вводятся ограничения.

На некоторых переулках, таких как Кадашевские, Толмачевский и Казачий, временно введут двустороннее движение, а на Валовой улице организуют дополнительный поворот на Пятницкую.

Кроме того, уже с 22 мая ограничен проезд по Васильевскому спуску и Москворецкой улице — там установлены заграждения вплоть до утра 25 мая.

С 4:50 утра 24 мая будут изменены маршруты автобусов и троллейбусов, в том числе М9, Б, М6, М90 и другие.

Организаторы ожидают более 40 тысяч участников, что может стать рекордом для этого спортивного события. Старт и финиш всех дистанций пройдут на площади Васильевский Спуск. Участникам доступны четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон — 21,1 км. Также возможен онлайн-формат участия.

Власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении.

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