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Полиция проверит сообщения о таксисте, обслуживающем «только нерусских»

В ХМАО проверят сообщения о таксисте, отказавшем клиенту из-за национальности
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Global Look Press

В ХМАО полиция проверит сообщения о таксисте, который якобы отказал клиенту в обслуживании из-за национальности. Об этом со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД России сообщает РИА Новости.

В Когалыме полиция проверяет информацию о водителе такси, который якобы отказался везти клиента из-за того, что тот русский. В полиции уточнили, что клиент перед этим, при заказе автомобиля, написал в чате «водитель только славянин». На это шофер ответил, что «такси только для нерусских».

В правоохранительных органах считают маловероятным привлечение таксиста к ответственности, поскольку переписка между водителем и пассажиром была изначально опубликована не полностью и в связи с этим в СМИ могли неверно интерпретировать случившееся.

Ранее пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста, посчитав, что тот возит его по кругу.

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