Карелин назвал участников программы «Время героев» достижением России

Общественный совет президентской программы «Время героев» берет на себя очень сложные решения. Об этом в эфире утреннего шоу «Полный контакт» на «Соловьев Live» рассказал сенатор Совета Федерации, Герой России, член общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин.

По его словам, быть экзаменаторами для участников образовательной программы значит брать на себя смелость ранжировать и выбирать их. Он уточнил, что заявки на участие в первом потоке подали порядка 44 тыс. человек, при этом 83 из них продолжают обучение. Карелин добавил, что участие во втором потоке приняли почти 22 тыс. бойцов. Из них отобраны 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества — всего 85 участников.

«Кто эти люди? Это элита. Это как раз та самая гордость. Вчера именно об этом я предпочел говорить, и рад, что меня поддержали коллеги. Четвертая версия программы создана в Школе высшего государственного управления, все направлено именно на этих людей, для того, чтобы они не разочаровались в своем выборе», — отметил сенатор.

Карелин подчеркнул, что 42 участника уже вступили в должности. По его словам, самая большая категория среди участников программы – кадровые военные.

«То есть они закончили училища. Они готовились к тому, чтобы жить в определенном алгоритме. Тут им говорят: «За год получаете совершенно другие навыки». И как мне представляется, чтобы они поняли, насколько они являются гордостью для государства, в первом потоке было замечательное начало, куда мы их отправляли на ледоколе», — сказал он.

Карелин подчеркнул, что участники такое же достижение государства российского, как единственный в мире атомный ледокольный флот.

«Здесь наша с вами задача, чтобы парням все четко объяснять, – принимать на себя условия экзаменаторов, потому никто не может предположить, что есть какая-то ангажированность и тенденциозность», — добавил сенатор.

Напомним, «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».