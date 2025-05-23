На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургский метрополитен хочет взыскать миллионы рублей с террористов

Петербургский метрополитен хочет взыскать с осужденных за теракт 2017 года ₽67 млн
close
Global Look Press

Петербургский метрополитен просит взыскать с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году 67 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Петербургский метрополитен подал в суд на террористов. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей», — написала представитель пресс-службы Дарья Лебедева.

В метрополитене оценили ущерб, нанесенный предприятию во время теракта и потребовали компенсации от виновных.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. 15 человек не выжили, еще 10 получили серьезные травмы. Еще десятки пассажиров отделались легкими травмами и ранениями.

Позже суд наказал виновных. По делу о теракте обвиняемыми проходили 11 человек. Они получили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее прокурор запросил 30 лет для обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами