Петербургский метрополитен хочет взыскать миллионы рублей с террористов

Петербургский метрополитен хочет взыскать с осужденных за теракт 2017 года ₽67 млн

Петербургский метрополитен просит взыскать с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году 67 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Петербургский метрополитен подал в суд на террористов. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей», — написала представитель пресс-службы Дарья Лебедева.

В метрополитене оценили ущерб, нанесенный предприятию во время теракта и потребовали компенсации от виновных.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. 15 человек не выжили, еще 10 получили серьезные травмы. Еще десятки пассажиров отделались легкими травмами и ранениями.

Позже суд наказал виновных. По делу о теракте обвиняемыми проходили 11 человек. Они получили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее прокурор запросил 30 лет для обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани.