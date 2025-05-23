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Мужчина установил рекорд по количеству удерживаемых на теле ложек

UPI: иранец примагнитил к себе 96 ложек и попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Guinness World Records

Иранец установил новый мировой рекорд, удержав на своем теле 96 металлических ложек, пишет UPI.

Первый свой рекорд Абольфазл Сабер Мохтари установил в 2021 году, удерживая 85 ложек. Два года спустя, в 2023 году, он превзошел самого себя, удержав 88 ложек. Теперь же он достиг нового рубежа — 96 ложек, снова обновив собственное достижение.

По словам иранца, его способность удерживать предметы на теле проявилась еще в детстве. Со временем он начал серьезно заниматься развитием этого навыка.

«Но после многих лет практики и усилий я смог укрепить свой талант и развить его до того уровня, на котором он сейчас находится», — поделился мужчина.

Мохтари также отметил, что может удерживать на теле не только ложки, но и другие предметы:

«Все, что угодно, я имею в виду, любой предмет. Все, что имеет поверхность, я могу прикрепить к своему телу, например пластик, стекло, фрукты, камень, дерево и даже взрослого человека», — уверен иранец.

Ранее американка установила рекорд по продолжительности висения на своих волосах.

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