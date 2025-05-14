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Американка установила рекорд по продолжительности висения на своих волосах

UPI: американка 25 минут провисела на своих волосах и установила мировой рекорд
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Guinness World Records

Женщина в США провисела на волосах 25 минут, побив мировой рекорд, пишет UPI.

39-летняя цирковая артистка из Калифорнии Лейла Нун установила новый мировой рекорд Гиннесса, продержавшись подвешенной за свои волосы 25 минут и 11,3 секунды. Предыдущий рекорд, установленный в 2011 году, составлял 23 минуты и 19 секунд и принадлежал Сутхакарану Сивагнанатураю.

Попытка Лейлы была предпринята в живописной локации национального парка Редвуд в Калифорнии, где Нун провела более четверти часа в вертикальном подвешенном состоянии, демонстрируя не только физическую силу, но и выдающуюся выносливость.

По словам артистки, подготовка к рекорду у нее заняла два года. За это время она последовательно наращивала физическую и ментальную устойчивость, необходимую для достижения поставленной цели.

«Я хотела доказать, чего можно достичь с помощью силы разума», — отметила она.

Ранее австралийка установила мировой рекорд по коллекции собранных миньонов.

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