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Женщина из США ослепла из-за контактных линз, которые носила в бассейне

Daily Mail: американка ослепла на один глаз из-за акантамебного кератита
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Американка ослепла из-за контактных линз, которые носила во время работы в бассейне, пишет Daily Mail.

53-летняя Морин Кронин, профессиональная спасательница и тренер по плаванию, потеряла зрение на правый глаз после того, как паразиты проникли в ее роговицу из-за ношения контактных линз во время работы в бассейне. Инфекция, вызванная амебой, привела к тяжелым последствиям, включая необходимость пересадки роговицы и длительную госпитализацию.

Как рассказала Кронин, она проводила частные уроки плавания для детей, не снимая контактных линз. Однако вскоре почувствовала сильную боль в правом глазу. После обращения к окулисту ей диагностировали разрыв роговицы и прописали капли, но состояние продолжало ухудшаться.

Как выяснилось, причиной проблемы стал акантамебный кератит — редкая инфекция, вызванная амебой, которая обитает в пресной и соленой воде, почве и искусственных водоемах, таких как бассейны. Ношение контактных линз во время плавания или контакта с водой увеличивает риск заражения, так как амеба может проникнуть в глаз через микротрещины на роговице.

Американа была госпитализирована в университетскую больницу Стоуни-Брук в Нью-Йорке, где провела 48 дней. В сентябре 2024 года ей провели операцию по пересадке роговицы, но трансплантат не прижился. Сейчас Морин почти полностью ослепла на правый глаз и ожидает повторной пересадки роговицы.

«Теперь я боюсь находиться рядом с водой. Я даже принимаю душ в очках», — признается она.

Женщина утверждает, что ей никогда не говорили о рисках использования линз в воде. Теперь она активно повышает осведомленность американцев об акантамебном кератите, предупреждая других об опасности ношения линз вблизи водоемов.

Ранее врачи в Китае обнаружили пять потерянных контактных линз за глазом пациентки.

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