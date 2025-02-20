Женщина из США ослепла из-за контактных линз, которые носила в бассейне

Американка ослепла из-за контактных линз, которые носила во время работы в бассейне, пишет Daily Mail.

53-летняя Морин Кронин, профессиональная спасательница и тренер по плаванию, потеряла зрение на правый глаз после того, как паразиты проникли в ее роговицу из-за ношения контактных линз во время работы в бассейне. Инфекция, вызванная амебой, привела к тяжелым последствиям, включая необходимость пересадки роговицы и длительную госпитализацию.

Как рассказала Кронин, она проводила частные уроки плавания для детей, не снимая контактных линз. Однако вскоре почувствовала сильную боль в правом глазу. После обращения к окулисту ей диагностировали разрыв роговицы и прописали капли, но состояние продолжало ухудшаться.

Как выяснилось, причиной проблемы стал акантамебный кератит — редкая инфекция, вызванная амебой, которая обитает в пресной и соленой воде, почве и искусственных водоемах, таких как бассейны. Ношение контактных линз во время плавания или контакта с водой увеличивает риск заражения, так как амеба может проникнуть в глаз через микротрещины на роговице.

Американа была госпитализирована в университетскую больницу Стоуни-Брук в Нью-Йорке, где провела 48 дней. В сентябре 2024 года ей провели операцию по пересадке роговицы, но трансплантат не прижился. Сейчас Морин почти полностью ослепла на правый глаз и ожидает повторной пересадки роговицы.

«Теперь я боюсь находиться рядом с водой. Я даже принимаю душ в очках», — признается она.

Женщина утверждает, что ей никогда не говорили о рисках использования линз в воде. Теперь она активно повышает осведомленность американцев об акантамебном кератите, предупреждая других об опасности ношения линз вблизи водоемов.

Ранее врачи в Китае обнаружили пять потерянных контактных линз за глазом пациентки.