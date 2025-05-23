Пристрастившему к коле мужчине удалили 35 камней из мочевого пузыря

Daily Mail: в Бразилии у мужчины удалили 35 камней из мочевого пузыря

В Бразилии мужчине, выпивавшему в день по три литра колы, удалили 35 камней из мочевого пузыря, пишет Daily Mail.

Бразильский уролог Талес Андраде опубликовал в социальных сетях историю пациента, которому пришлось удалить 35 камней из мочевого пузыря. По словам врача, одной из причин такой патологии стало чрезмерное употребление газированных напитков – мужчина ежедневно выпивал до трех литров колы.

Доктор объяснил, что регулярное употребление большого количества сладких газированных напитков может привести к серьезным последствиям для мочевыделительной системы. Кола содержит значительное количество сахара и фосфорной кислоты, которые повышают кислотность мочи и способствуют образованию камней. В результате у пациента развилась тяжелая форма мочекаменной болезни.

Камни, сформировавшиеся в почках, могли перемещаться в мочевой пузырь, вызывая сильную боль, нарушения мочеиспускания, кровь в моче и другие неприятные симптомы. Если их вовремя не лечить, это может привести к закупорке мочевых путей, воспалению и даже почечной недостаточности.

Андраде отметил важность здорового питания и достаточного потребления воды. Он призвал отказаться от привычки заменять воду газировкой, особенно если человек часто испытывает дискомфорт в области живота или спины, а также проблемы с мочеиспусканием.

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