У россиянки с жалобой на онемение рук и ног нашли разрушившийся позвонок с гноем

В Подмосковье врачи Мытищинской больницы спасли 40-летнюю женщину, у которой полностью разрушился один из шейных позвонков. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам пациентки, она терпела боль в шее около четырех месяцев — ощущения возникли после интенсивной физической нагрузки. К медикам она обратилась, когда у нее стала пропадать чувствительность в руках и ногах. Обследование показало, что шестой шейный позвонок разрушен, это вызвало воспаление, здоровая часть шейного отдела сместилась, сдавив спинной мозг. Медики приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве.

«Во время пятичасовой операции, которая была сделана через передний шейный доступ, мы удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом, который с помощью винтов прочно соединили с соседними здоровыми позвонками», — рассказал нейрохирург больницы Денис Бирюков.

В скором времени после операции к пациентке вернулась чувствительность, сейчас пациентка проходит курс реабилитации.

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