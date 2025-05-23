В Тюменской области мужчина с ножом напал на трех женщин

В Тюменской области осудили местного жителя, который нападал на женщин с ножом и расправился с мужчиной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как было доказано судом и следствием, Леонид Жуков совершил три вооруженных нападения в период с октября по декабрь прошлого года. Днем 28 октября он напал на женщину из-за принадлежащей ей золотой цепочки с кулоном. Грабитель сбил жертву с ног, за волосы волоком протащил по земле к веранде дома, после чего с силой коленом надавил на живот и сорвал драгоценности.

Следующее преступление произошло в ночь на 22 декабря в селе Новоатьялово, где фигурант выпивал вместе со своим приятелем. В ходе застолья между ними возник конфликт, и Жуков схватился за нож. Он один раз ударил ножом потерпевшего в область грудной клетки, но спасти его не удалось. В тот же день мужчина поссорился со знакомой и ранил ее ножом в область левого предплечья, другая женщина получила удар ножом в живот.

Жуков ожидал задержания и ушел из дома, но позднее был задержан сотрудниками полиции, которым сразу признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело по четырем статьям. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 10 лет, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Пермском крае школьник ограбил пенсионерку на улице.