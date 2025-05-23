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Женщине удалили 13 органов после корпоративного ужина

LADBible: британке удалили 13 органов после пищевого отравления
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Британке удалили 13 органов после пищевого отравления, пишет LADBible.

Ребекка Хинд рассказала, что была на корпоративном ужине, после которого перенесла пищевое отравление. Однако, в отличие от коллег, которые быстро восстановились, она продолжала чувствовать себя плохо в течение нескольких недель и месяцев. После приема антибиотиков и консультаций с врачами ей была назначена компьютерная томография.

Во время обследования врачи обнаружили множественные образования в брюшной полости. Проведенные биопсии показали, что у Ребекки псевдомиксома брюшины — крайне редкий вид рака, при котором слизь и опухолевые клетки накапливаются внутри брюшной полости.

К сожалению, болезнь уже распространилась и «приросла» к поверхности нескольких внутренних органов, образовав плотные опухоли. Женщине потребовалось два сложных хирургических вмешательства, в результате которых было удалено 13 органов и частей тела, включая яичники, матку, толстую кишку и часть желудочно-кишечного тракта.

Эти операции привели к тому, что британке теперь требуется принимать до 60 таблеток в день, чтобы компенсировать утраченные функции организма. Также ей была сделана процедура HIPEC — введение нагретого раствора химиотерапевтических препаратов непосредственно в брюшную полость для уничтожения оставшихся раковых клеток.

После восьми курсов химиотерапии стало ясно: болезнь не отступила. Ребекка прошла последний возможный экспериментальный курс лечения, но он вызвал тяжелые побочные эффекты, и дальнейшая терапия была прекращена.

Сейчас, в возрасте 40 лет, женщина живет с неизлечимым диагнозом и не знает, сколько времени у нее еще осталось. Но вместо того чтобы сдаваться, она активно борется за качество жизни и повышает осведомленность о редком заболевании.

«Я пытаюсь жить максимально нормально, хотя и с поправками. Я каталась на серфе, летала на воздушном шаре, пробовала собачьи упряжки. Сейчас я приняла участие в 90-километровой велогонке, чтобы собрать средства для фонда Pseudomyxoma Survivor», — рассказывает Ребекка.

Ранее мужчина пообедал сэндвичем из супермаркета и стал инвалидом.

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