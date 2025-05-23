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Названы напитки, которые помогут избавиться от жира на животе

Pravda.Ru: зеленый чай поможет избавиться от жира на животе
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Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Зеленый чай поможет избавиться от жира на животе и ускорить метаболизм. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, обмен веществ улучшает чай улун, в котором содержатся полифенолы, способствующие расщеплению жиров. Полифенолы в составе черного чая также обладают антижировыми свойствами и помогают в снижении веса. Кроме того, к полезным напиткам специалисты отнесли белый чай и пуэр.

Однако они напомнили, что чай не сможет заменить диету и физическую активность.

«Однако он может стать отличным дополнением к вашему рациону, ускоряя обмен веществ и помогая сжигать жиры», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что ходьба поможет избавиться от жира на животе, если тренироваться не менее трех раз в неделю по 45-60 минут или каждый день по 30 минут. Для достижения максимального эффекта эксперты советуют чередовать быструю и медленную ходьбу. Так, например, можно ходить в медленном темпе в течение 10 минут, идти очень быстро в течение 30 секунд, а после — снова сбавить темп. Такой цикл советуют повторять девять раз.

Ранее ученые выяснили, почему жир на животе опаснее для мужчин.

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