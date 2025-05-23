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«Увеличился до пугающих размеров»: российские врачи спасли 19-летнюю девушку

Во Владивостоке врачи спасли девушку с кистой яичника, которая вытеснила органы
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Telegram-канал «Минздрав Приморья»

Врачи Владивостокской больницы №1 спасли 19-летнюю девушку с огромным новообразованием яичника. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Приморского края.

Пациентка поступила в учреждение в тяжелом состоянии. По словам медиков, девушка испытывала сильную одышку, жаловалась на слабость и сильные боли по всему животу. Врачи отметили, что живот пациентки «увеличился до пугающих размеров».

«УЗИ показало — в брюшной полости огромная киста правого яичника, достигающая 30 сантиметров. А при осмотре стало ясно: образование вытеснило практически все органы брюшной полости», — поделились в ведомстве.

Врачи приступили к экстренной операции, во время которой удалили из брюшной полости девушки 12 литров серозной жидкости, а также правые придатки. При этом специалистам удалось сохранить пациентке репродуктивную функцию.

В Минздраве отметили, что операция прошла успешно, уже через несколько часов пациентка почувствовала облегчение.

Ранее в Татарстане у женщины удалили гигантские кисты яичников.

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