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Мигрант-нелегал напал на нижегородку и, спустив штаны, сделал непристойное предложение

В Дзержинске мигранта задержали за приставания к женщине на улице
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Shutterstock

В Дзержинске иностранца задержали за нападение на местную жительницу. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел на улице Гайдара. По предварительным данным, 46-летний мигрант повалил пострадавшую на землю и, спустив штаны, сделал предложение непристойного характера.

«Получив отказ, мужчина скрылся в неизвестном направлении», – сообщается в публикации.

После инцидента женщина обратилась в полицию, подозреваемого задержали. Выяснилось, что он не зарегистрирован на территории России официально. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера.

«Следователем СК России фигуранту предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под арестом. Сотрудники СК тем временем проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Уфе 36-летний мужчина приставал к подростку на улице.

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