Врач развеял один из самых распространенных мифов о камнях в почках

Распространенное мнение о том, что в случае образования камней в почках человек обязательно будет ощущать боль в пояснице, является мифом. Об этом в эфире программы «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал врач общей практики Александр Мясников.

«Не всегда это обязательно», — подчеркнул медик.

По его словам, при образовании камней в почках боль может возникать и в других частях тела, в том числе в паховой области.

«Может вообще не болеть», — добавил Мясников.

13 декабря врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев дал интервью «Газете.Ru». В ходе беседы специалист предупредил о рисках регулярной задержки мочеиспускания.

Он обратил внимание, что многим людям приходится откладывать поход в туалет, если они находятся вне дома или занимаются важным делом. Но если человек будет слишком часто терпеть позывы к мочеиспусканию, это может привести к развитию инфекции. В результате может произойти воспаление мочевого пузыря (цистит) или мочеиспускательного канала (уретрит).

Более того, задержка мочеиспускания способствует образованию камней в почках. Медик пояснил, что именно концентрированная моча приводит к возникновению кристаллов, которые со временем превращаются в камни.

Ранее ученые выяснили, сколько воды нужно пить в день для похудения и поддержания здоровья почек.