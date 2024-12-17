Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач развеял один из самых распространенных мифов о камнях в почках

Врач Мясников опроверг миф о боли в пояснице при образовании камней в почках

close
Shutterstock

Распространенное мнение о том, что в случае образования камней в почках человек обязательно будет ощущать боль в пояснице, является мифом. Об этом в эфире программы «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал врач общей практики Александр Мясников.

«Не всегда это обязательно», — подчеркнул медик.

По его словам, при образовании камней в почках боль может возникать и в других частях тела, в том числе в паховой области.

«Может вообще не болеть», — добавил Мясников.

13 декабря врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев дал интервью «Газете.Ru». В ходе беседы специалист предупредил о рисках регулярной задержки мочеиспускания.

Он обратил внимание, что многим людям приходится откладывать поход в туалет, если они находятся вне дома или занимаются важным делом. Но если человек будет слишком часто терпеть позывы к мочеиспусканию, это может привести к развитию инфекции. В результате может произойти воспаление мочевого пузыря (цистит) или мочеиспускательного канала (уретрит).

Более того, задержка мочеиспускания способствует образованию камней в почках. Медик пояснил, что именно концентрированная моча приводит к возникновению кристаллов, которые со временем превращаются в камни.

Ранее ученые выяснили, сколько воды нужно пить в день для похудения и поддержания здоровья почек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами