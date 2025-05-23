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На форуме «Экология» обсудят лучшие практики повышения экологической культуры

Экопросвещение станет главной темой форума «Экология»
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Пресс-служба Международного форума «Экология»

Экологическое просвещение становится ключевым инструментом формирования ответственного отношения к окружающей среде, способствуя устойчивому развитию и стратегической безопасности страны. Вопрос эффективности таких инструментов выделен в качестве одного из приоритетов XVI Международного форума «Экология», который пройдет 5-6 июня в Москве, сообщают организаторы.

Экопросвещение играет важную роль в решении глобальных вызовов, таких как изменение климата, загрязнение и исчезновение видов.

«Эко-просвещение помогает людям осознать, что даже небольшие изменения в повседневных привычках могут внести значительный вклад в сохранение природы и развитие страны», — отметила директор АНО ЦСПИ «Экология» Ольга Ульянова.

Исследования показывают, что 65% россиян хотят получать больше информации об экологии, а каждый второй считает низкую экологическую ответственность населения главным барьером для улучшения ситуации.

Форум также затронет вопросы волонтерского движения, которое получило импульс после экологических катастроф, таких как разлив мазута в Керченском проливе, и роль бизнеса в формировании осознанного потребления. Эксперты подчеркнут необходимость создания единой системы экологического образования, которой пока нет.

Rambler&Co выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.

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