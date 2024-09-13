В Бразилии мужчина выпрыгнул из горящего вертолета, получил 90% ожогов и выжил

В Бразилии мужчина выпрыгнул из горящего вертолета, получил 90 процентов ожогов и остался жив, пишет Mirror.

Местные СМИ сообщают, что бразильский бизнесмен Энрике Кунья душ Сантуш едва не стал жертвой авиакатастрофы, произошедшей в городе Каруару. Вертолет, в котором находились Сантуш и два пилота, начал падать вниз и загорелся.

Энрике решил выпрыгнуть из вертолета, когда тот находился еще в воздухе. Это решение позволило ему остаться в живых, несмотря на серьезные травмы и ожоги, полученные в результате аварии. Сразу после крушения Сантуша доставили в ближайшую больницу, где врачи приступили к проведению экстренных процедур.

Пациенту дали необходимые лекарства и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей, которые готовятся провести серию операций и начать лечение от пневмонии и инфекций, вызванных ожогами.

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