Прикованную к кровати 96-летнюю женщину привезли в банк для подтверждения личности

В Мексике прикованную к кровати 96-летнюю женщину привезли в банк для подтверждения ее личности, пишет Oddity Central.

В Мексике банк BBVA подвергся широкой критике после того, как потребовал от 96-летней женщины лично явиться в отделение для подтверждения своей личности. Пожилая женщина, Фиделия Васкес Нуньо, страдающая возрастными заболеваниями и не способная передвигаться, была доставлена в филиал на носилках скорой помощи.

Семья пенсионерки сообщила, что предоставила все необходимые документы, включая доверенность и бумаги от официального представителя. Однако банк все равно настаивал на личном присутствии клиентки, чтобы подтвердить ее личность через биометрическую систему распознавания. По словам родных, проблема возникла из-за несоответствия фотографий, сделанных в разное время. Из-за этого женщина шесть месяцев не могла получить свою пенсию.

Родственники отметили, что администрация банка не предложила никаких альтернативных решений – ни онлайн-верификации, ни выезда сотрудника на дом. После того как пожилая женщина прибыла в банк на носилках, фотографии и видео с места события быстро распространились в социальных сетях. Пользователи осудили действия финансового учреждения, называя их бесчеловечными и неуважительными по отношению к пожилым людям.

После инцидента семья подала официальные жалобы в несколько контролирующих органов, включая Национальную комиссию по правам человека, омбудсмана штата Оахака и Национальную комиссию по защите прав потребителей финансовых услуг. Эти организации начали расследование возможного нарушения прав человека.

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