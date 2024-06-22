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В Дагестане у подростка остановилось сердце во время ЕГЭ

В Дагестане спасли юношу, у которого на ЕГЭ остановилось сердце

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Дербенте врач спас подростка, у которого произошла остановка сердца во время ЕГЭ. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Инцидент произошел в школе №8 в Дербенте, у одного из выпускников произошла остановка сердца во время сдачи ЕГЭ. Юношу спас врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов, который находился в образовательном учреждении.

Мужчина не растерялся и мгновенно оказал пострадавшему первую помощь до приезда скорой. Прибывшие на место медики госпитализировали выпускника.

До этого сообщалось о том, что в Ставрополе участник СВО спас ребенка, который проткнул артерию штырем на детской площадке. 10-летний мальчик бежал играть в футбол с друзьями и напоролся на штырь на детской площадке. Металлический прут проткнул ребенку артерию на левой ноге, от боли и сильного кровотечения мальчик потерял сознание. На помощь ему бросился участник СВО, который приехал домой в отпуск. Мужчина достал из багажника припаркованной во дворе машины кровоостанавливающие тампоны и жгут. Школьника госпитализировали с разорванной бедренной артерией. Почти сутки ребенок провел под аппаратом ИВЛ, ему сделали переливание крови.

Ранее в Якутске штырь от футбольных ворот проткнул шею подростку.

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