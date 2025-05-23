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Новые вагоны скоро начнут ходить между Москвой и Петербургом

Между Москвой и Петербургом осенью поедут новые вагоны с более длинными полками
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Shutterstock/Ivanova Tetyana

Новые пассажирские вагоны с более длинными полками начнут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом осенью этого года. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Речь идет о вагонах купе габарита Т с полками длиной 2 метра и более широкими проходами. Они будут оснащены столиками со встроенными зарядками, системой регулирования температуры в каждом купе, индивидуальными откидными столиками для планшетов и ноутбуков. В вагонах габарита Т в купейном вагоне будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте — 60 вместо 54.

Белозеров рассказал, что машиностроители получили сертификат соответствия на вагон габарита Т, который шире на 28 см и длиннее на 73 см.

«Это означает, что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет удобнее располагаться в таком вагоне. Тридцать восемь вагонов осенью начнут курсировать на Москве — Санкт-Петербург», — сказал глава РЖД Мишустину.

15 мая сообщалось, что в конце 2025 года в столичном метро начнутся испытания нового поезда «Москва-2026», который уже в следующем году может выйти на линии.

Ранее в РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов.

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