Бывшая подруга вскрыла квартиру и похитила сына у жительницы Красноярска

Бывшая подруга проникла в квартиру жительницы Красноярска, пока ее не было дома, и похитила ее сына. Об этом сообщает Kras Mash.

Год назад Алина вернулась домой позже обычного и обнаружила, что дверь открыта, а ее семилетний сын исчез. Кроме того, по словам горожанки, из квартиры пропали 140 тыс. рублей. Внутри была установлена камера видеонаблюдения, которая записала, как бывшая подруга Алины и неизвестный мужчина взламывают замок и заходят внутрь. Женщина сообщила мальчику, что мама попала в больницу, и увела его с собой.

Выяснилось, что экс-подруга Алины сделала это для ее бывшего мужа, любовницей которого была. Они наняли профессионального вора, который помог попасть в запертую квартиру. Также отец забрал дочь, которая в этот момент была у бабушки. С тех пор дети вернулись к матери, но за проникновение в жилище и похищение ребенка наказания никто не понес.

Алина написала множество заявлений в полицию и обратилась в СК, но ответа не получила. Сейчас она пытается привлечь виновных к ответственности с помощью юриста.

Ранее неизвестный пытался похитить ребенка с остановки в Петербурге.