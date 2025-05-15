На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая подруга вскрыла квартиру и похитила сына у жительницы Красноярска

Мать-одиночка из Красноярска обвинила полицию в бездействии после похищения сына
close
Pixabay

Бывшая подруга проникла в квартиру жительницы Красноярска, пока ее не было дома, и похитила ее сына. Об этом сообщает Kras Mash.

Год назад Алина вернулась домой позже обычного и обнаружила, что дверь открыта, а ее семилетний сын исчез. Кроме того, по словам горожанки, из квартиры пропали 140 тыс. рублей. Внутри была установлена камера видеонаблюдения, которая записала, как бывшая подруга Алины и неизвестный мужчина взламывают замок и заходят внутрь. Женщина сообщила мальчику, что мама попала в больницу, и увела его с собой.

Выяснилось, что экс-подруга Алины сделала это для ее бывшего мужа, любовницей которого была. Они наняли профессионального вора, который помог попасть в запертую квартиру. Также отец забрал дочь, которая в этот момент была у бабушки. С тех пор дети вернулись к матери, но за проникновение в жилище и похищение ребенка наказания никто не понес.

Алина написала множество заявлений в полицию и обратилась в СК, но ответа не получила. Сейчас она пытается привлечь виновных к ответственности с помощью юриста.

Ранее неизвестный пытался похитить ребенка с остановки в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами