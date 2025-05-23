В Якутии установили личности более 30 человек, причастных к лесным и ландшафтным пожарам

В Якутии по итогам проверок установили личности 32 людей, причастных к лесным и ландшафтным возгораниям. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

«‎В ходе проверок установлены шесть лиц, причастных к возникновению лесных пожаров в пяти районах Якутии: все материалы находятся на производстве. Также в ходе проверок установлены 26 лиц, причастных к возникновению ландшафтных пожаров в 7 районах Якутии», — сказали журналистам в ведомстве.

Уточняется, что 13 человек оштрафовали на сумму 70 тыс. рублей, троим вынесли предупреждения.

14 мая сообщалось, что в Усть-Алданском районе Якутии местный житель устроил пожар, пытаясь приготовить еду на костре, огонь охватил 10 га леса. Житель села Тулун отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив.

Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией. Почти сутки потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. По факту произошедшего проводится проверка, любитель отдыха на природе будет привлечен к ответственности.

Ранее в Забайкалье подросток поджег траву и устроил лесной пожар.