Врач перечислил тревожные признаки аневризмы головного мозга

Частые головные боли и постоянная усталость могут быть тревожными признаками аневризмы головного мозга. Об этом kp.ru рассказал руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, д.м.н. Кирилл Орлов.

Директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала газете «Известия», что за ощущением хронической усталости, которое кажется обычным переутомлением, может скрываться серьезное заболевание.

«Аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют «немой». Она появляется по разным причинам — либо наследственная неполноценность сосудистой стенки, либо черепно-мозговые травмы, частые колебания давления. В числе причин могут быть и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем», — объяснил Орлов.

По его словам, к основным симптомам недуга можно также отнести снижение работоспособности, проблемы с памятью и головокружения. Эти признаки могут усиливаться, если аневризма растет и начинает давить на мозг. Врач подчеркнул, что это увеличивает риск кровоизлияния, поэтому важно как можно скорее обратиться к неврологу и сделать обследование.

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская до этого рассказала «Газете.Ru», что боль во лбу может быть признаком аневризмы — опасного состояния, связанного с расширением и возможным разрывом стенки сосуда.

Ранее российские врачи спасли ребенка с редкой аневризмой в головном мозге.