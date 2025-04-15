Боль во лбу может указывать на аневризму

Боль во лбу может быть признаком аневризмы — опасного состояния, связанного с расширением и возможным разрывом стенки сосуда, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Аневризма часто проявляется внезапной и очень сильной головной болью. Ее описывают как «самую сильную боль в жизни», которая достигает пика за считанные минуты. Боль может быть пульсирующей, особенно если аневризма давит на окружающие ткани. Если аневризма находится в сосудах, питающих лобную часть мозга, боль может ощущаться именно во лбу. Однако она не всегда ограничивается этой областью — иногда боль распространяется на виски, затылок или глаза», — добавила доктор.

Аневризма также может сопровождаться другими тревожными признаками. Среди них нарушения зрения: двоение в глазах, потеря зрения или другие изменения.

«Также могут наблюдаться тошнота и рвота, если аневризма затрагивает определенные участки мозга, это может вызывать слабость в конечностях или онемение. В редких случаях аневризма может провоцировать судороги. При подозрении на аневризму важно как можно скорее обратиться к врачу», — отметила врач.

Боль во лбу чаще всего связана с менее опасными причинами, такими как усталость или напряжение. Однако если боль внезапная, сильная и сопровождается другими тревожными симптомами, это может указывать на аневризму. В таком случае важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Ранняя диагностика и лечение могут спасти жизнь.

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