Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «согласовать перепланировку»

В подъездах новостроек, на столбах и в соцсетях часто мелькают объявления: «Согласуем перепланировку быстро и без проблем!» Такие предложения могут выглядеть солидно, внушая доверие, но за ними часто скрываются аферисты. Они пользуются незнанием законов и обещают «решить все вопросы». А на деле либо вытягивают деньги за ненужные услуги, либо вовсе подсовывают фальшивые документы, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Дело в том, что далеко не все переделки вообще требуют согласования. Например, обычный косметический ремонт можно делать без всяких разрешений. Но недобросовестные «специалисты» могут убеждать вас, что нужно оформить даже то, что по закону не требует согласования, сказал эксперт.

«Еще опаснее, когда под видом «помощи» предлагают узаконить откровенно незаконные перепланировки — снос несущих стен, перенос кухни в жилую комнату и другие изменения, которые требуют серьезных согласований. За это грозят не только штрафы по статье 7.21 КоАП РФ до 2 500 рублей, но и требование вернуть все как было за свой счет. В худшем случае такая самодеятельность может привести к обрушению конструкций с человеческими жертвами. Тогда возможно возбуждение уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) и лишение свободы до двух лет», — предупредил он.

Бывает и откровенное мошенничество — когда за ваши деньги выдают фальшивые документы о согласовании. Проблема всплывет только потом — при продаже квартиры или проверке БТИ. Часто в таких схемах навязывают ненужные услуги вроде «обязательных» экспертиз и проектов, без которых на самом деле можно обойтись.

«Последствия могут быть серьезными: от потери денег и штрафов до проблем с продажей жилья и даже судебных разбирательств. Вас могут заставить через суд вернуть квартиру в исходное состояние», — отметил эксперт.

Важно тщательно проверять компанию — смотреть лицензии, читать отзывы. Никогда не подписывайте договор, где не прописаны четкие сроки и стоимость работ. Помните: настоящее согласование перепланировки никогда не бывает «быстрым и простым». Лучше заранее проконсультироваться с юристом и изучить законы — Жилищный кодекс (глава 4), постановление правительства №47 и приказ Минстроя №388/пр.

Если же вас уже обманули, первым делом пишите заявление в полицию. Мошенничество может быть наказано лишением свободы до двух лет, а если группой лиц — до пяти лет, по статье 159 УК РФ.

«Главный совет — не торопитесь. Лучше потратить время на проверку или обратиться к проверенным специалистам, чем потом годами разбираться с последствиями», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что каждая пятая управляющая компания в России еженедельно сталкивается с вандализмом.