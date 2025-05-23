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Россияне рассказали, сколько готовы переплатить за вид из номера

Большинство россиян готовы переплатить 3 тысячи рублей за вид из номера
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Depositphotos

Переплатить за вид из окна отеля однозначно готовы 10% россиян. Причем многие хотели бы видеть из своего номера море (44%), горы (20%) или лесной пейзаж (12%). Впрочем, вид из окна для большинства не играет существенной роли при выборе отеля: в основном россияне ориентируются на цену, чистоту, сервис и местоположение.

Это показало исследование, проведенное сервисами Авитo Путешествия и Авитo Реклама, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При том что вид из окна не является ключевым критерием, для 52% он важен. Чаще всего переплачивать за этот аспект готовы молодые люди (от 25 до 34 лет).

Что касается цен, то при бюджете в 54 тысячи рублей на одного человека россияне готовы выделить за вид из номера 3200 рублей. При этом большинство (61%) хотели бы уложиться в 3000 рублей.

Ранее был развеян главный миф о том, как экономить на покупке авиабилетов.

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