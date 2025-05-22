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Россиянка поверила звонку «коллеги» и лишилась 4 млн рублей

В Череповце экономист осталась без накоплений, поверив в звонок с работы
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Shutterstock

Жительница Череповца «спасала» сбережения от мошенников и лишилась 4 млн рублей, взятых в долг у друзей. Об этом сообщает УМВД Вологодской области.

Мошенники связались с 56-летним экономистом от имени ее коллеги, сообщили об утечке персональных данных и предупредили о предстоящем звонке из правоохранительных органов. Псевдосиловик убедил потерпевшую в том, что с ее счета была предпринята попытка перевода средств в адрес террористической организации.

Собеседник заверил, что злоумышленники остановлены, однако стоит немедленно связаться с представителем Центробанка. Звонок тут же поступил. Женщине посоветовали срочно снять денежные средства со всех вкладов и перевести на специально созданный «безопасный» счет, потерпевшая отправила преступникам накопления.

Спустя некоторое время мошенник и снова позвонили женщине и заявили, что на ее имя оформлен кредит на сумму 21 млн рублей, якобы Центральный Банк погасил большую часть кредита, но осталось внести чуть более 2 млн рублей. Таких денег у череповчанки не было. Она попросила взаймы у родственников и знакомой, полученные средства она снова перевела на указанные ей счета. Общий ущерб составил 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве поймали курьера, который по заданию мошенников забрал у женщины 9 млн рублей.

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