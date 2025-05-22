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Пьяный россиянин поджег автомобиль соседки после драки с ее мужем

В Кемерово мужчина из мести сжег автомобиль соседки
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области мужчина поругался и подрался с мужем соседки, а затем поджег автомобиль женщины. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась автомобилистка, которая сообщила о поджоге ее машины. Mitsubishi Lancer был припаркован в частном секторе и загорелся поздно вечером. Как установили полицейские, к поджогу оказался причастен 41-летний сосед потерпевшей.

Выяснилось, что накануне он подрался с мужем женщины, после потасовки злоумышленник вернулся домой, где весь день распивал спиртные напитки. Вечером он решил отомстить оппоненту, облил горючей жидкостью машину его жены и поджег.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. В отношении мужа владелицы машины, который избил поджигателя, также проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее россиянин из ревности сжег машину бывшей возлюбленной.

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