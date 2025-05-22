Во Франции предложили отказаться от наличных ради борьбы с наркоторговлей

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен призвал отказаться от использования наличных денег в стране, чтобы эффективнее бороться с наркоторговлей. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Свое предложение министр озвучил во время слушаний в сенатском комитете, занимающемся расследованием финансовых преступлений. По его словам, если ввести только безналичные расчёты, это поможет ликвидировать точки сбыта наркотиков, так как преступникам будет труднее скрыться от финансового контроля.

Тем не менее, как отмечают журналисты, многие французы пока не готовы полностью отказаться от наличных. Хотя карты уже стали самым популярным способом оплаты — ими пользуются 62% граждан, тогда как наличными — только 14%. Впервые в 2024 году оплата картами превысила использование банкнот и монет.

Несмотря на это, большинство жителей Франции по-прежнему ценят возможность расплачиваться наличными. По данным опроса, 60% респондентов считают такую опцию важной. Для них это — гарантия анонимности, удобство мгновенного расчета и лучший способ контролировать расходы.

Ранее женщина взяла в самолет почти 70 кг марихуаны и попалась.