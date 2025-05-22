Женщина взяла в самолет почти 70 кг марихуаны и попалась

Жительница США пыталась сесть на рейс с сумками, набитыми наркотиками

Жительница Калифорнии пыталась пронести около 68 кг марихуаны на международный рейс. Об этом пишет FOX.

В начале мая 34-летняя Диана Бахлаван должна была лететь рейсом United Airlines из Сан-Франциско во Франкфурт, Германия, но была арестована.

Сотрудники службы безопасности аэропорта заметили, что четыре сумки, которые пассажирка взяла в ручную кладь, «необычно тяжелые». Они устроили досмотр и обнаружили внутри 131 вакуумный пакет с каннабисом. Помимо каннабиса, власти также изъяли у Бахлаван мобильный телефон, посадочный талон и $960 наличными.

Американку обвинили в незаконной перевозке марихуаны, но освободили из тюрьмы после внесения залога. Женщина должна предстать перед судом 2 июня.

Ранее арестованную за контрабанду лягушек россиянку перевели в федеральную тюрьму США.