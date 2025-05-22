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Россиянка решила обменять сбережения на валюту и лишилась 17 млн рублей

В Ленобласти предпринимательница отдала мошенникам 17 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Во Всеволожском районе Ленинградской области бизнесвумен осталась без накоплений, решив обменять рубли на доллары через криптокошелек. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя предпринимательница. Женщина сообщила, что в течение месяца общалась с неизвестным, который предложил ей обменять накопления на доллары по выгодному курсу.

Потерпевшая перевела на криптокошелек 17 млн рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Конкретно. ру», женщина является директором трех коммерческих фирм.

До этого сообщалось, что в Москве пенсионер лишился 24 млн рублей, поверив мошенникам. Мошенники заявили москвичу, что его подозревают в экстремизме, и чтобы избежать «изъятия» его личных средств, их необходимо «легализовать». Потерпевший сложил в коробку из-под утюга имевшиеся у него 191,4 тысячи долларов и 82,2 тысячи евро и передал деньги курьеру.

Ранее пенсионерка лишилась денег и машины, пытаясь заменить электросчетчик.

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