Из здания СК Армении украли более полумиллиона долларов, которые хранились как вещдоки

В Ереване расследуют похищение из здания Следственного комитета Армении — из помещения, где хранились вещественные доказательства, исчезли $590 тыс. Об этом сообщает издание Pastinfo со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, деньги находились в сейфе на шестом этаже главного управления, занимающегося расследованием экономических преступлений и контрабанды. Предположительно, злоумышленник проник в здание по фальшивому пропуску, выданному на имя следователя.

Источник издания также сообщил, что в рамках этого дела был задержан один из сотрудников Следственного комитета — начальник управления. Сейчас он находится в Антикоррупционном комитете.

Официальных комментариев от Следственного комитета и антикоррупционного ведомства на момент публикации не поступало.

До этого в Малайзии женщина инсценировала ограбление, чтобы украсть драгоценности свекрови. Подозреваемая сообщила офицерам, что якобы стала жертвой вооруженного нападения. По ее словам, четверо неизвестных в масках с ножами ворвались в дом свекрови и похитили ювелирные изделия на общую сумму $2700. Однако как выяснили правоохранители, невестка сама спланировала кражу вместе со своими сообщниками.

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