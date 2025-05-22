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Женщина инсценировала ограбление, чтобы украсть драгоценности свекрови

WOB: малазийка инсценировала ограбление и украла драгоценности свекрови на $2700
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Shutterstock

В Малайзии женщина инсценировала ограбление, чтобы украсть драгоценности свекрови, пишет World of Buzz.

В штате Паханг полиция арестовала 27-летнюю домохозяйку, подозреваемую в организации ложного ограбления с целью завладеть драгоценностями своей свекрови. Подозреваемая сообщила офицерам, что якобы стала жертвой вооруженного нападения. По её словам, четверо неизвестных в масках с ножами ворвались в дом свекрови и похитили ювелирные изделия на общую сумму $2700.

Однако дальнейшее расследование показало, что инцидент был инсценен. Как выяснили правоохранители, невестка сама спланировала кражу вместе со своими сообщниками. Вырученные от продажи драгоценностей деньги женщина использовала для выплаты долгов перед ростовщиками, а также для вознаграждения своих сообщников.

В ходе спецоперации были задержаны четыре человека, включая саму организаторшу ограбления и трёх мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. У всех подозреваемых обнаружили положительные тесты на метамфетамин, а также судимости за разбой, наркотики и взломы жилых домов.

Ранее женщина инсценировала похищение, чтобы оклеветать мэра города и его сына.

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