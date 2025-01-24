Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корова зашла в парикмахерскую и распугала посетителей

UPI: в Китае зашедшая в парикмахерскую корова распугала посетителей
close
YouTube

В китайской парикмахерской пришлось прервать стрижку, когда внутрь здания вошла корова, пишет UPI.

Необычный инцидент произошел в парикмахерской города Наньян, провинция Хэнань, Китай. Крупная корова ворвалась в салон, вызвав панику среди клиентов и персонала. На кадрах, снятых в заведении, видно, как животное, толкнув дверь, вбежало внутрь, сбивая мебель и заставляя людей спешно покидать помещение.

По сообщениям, корова убежала от хозяина, когда ее пытались загрузить в грузовик. Испугавшись, она оказалась на улице, а затем ворвалась в ближайшую парикмахерскую. После короткого хаоса животное успокоилось и остановилось у прилавка, где его впоследствии поймали.

Владелец коровы был оштрафован на сумму около $137 за то, что не смог контролировать животное. К счастью, никто из посетителей и сотрудников салона не пострадал.

Ранее в Нидерландах пожарные спасли 40 коров, провалившихся в навозную яму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами