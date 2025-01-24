Корова зашла в парикмахерскую и распугала посетителей

В китайской парикмахерской пришлось прервать стрижку, когда внутрь здания вошла корова, пишет UPI.

Необычный инцидент произошел в парикмахерской города Наньян, провинция Хэнань, Китай. Крупная корова ворвалась в салон, вызвав панику среди клиентов и персонала. На кадрах, снятых в заведении, видно, как животное, толкнув дверь, вбежало внутрь, сбивая мебель и заставляя людей спешно покидать помещение.

По сообщениям, корова убежала от хозяина, когда ее пытались загрузить в грузовик. Испугавшись, она оказалась на улице, а затем ворвалась в ближайшую парикмахерскую. После короткого хаоса животное успокоилось и остановилось у прилавка, где его впоследствии поймали.

Владелец коровы был оштрафован на сумму около $137 за то, что не смог контролировать животное. К счастью, никто из посетителей и сотрудников салона не пострадал.

Ранее в Нидерландах пожарные спасли 40 коров, провалившихся в навозную яму.