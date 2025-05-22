В Кунгуре осудили родителей, ограбивших приемную дочь

В Кунгуре огласили приговор супружеской паре, которая ограбила свою приемную дочь в день ее совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным следствия, девушка гостила у своих приемных родителей, которые знали, что на ее банковском счете хранятся 160 тысяч рублей. Опекуны решили ограбить падчерицу. Опекунша вызвалась проводить девушку до остановки, где на нее напал отец. Мужчина толкнул девушку, и вытащил из кармана ее одежды деньги, после чего скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии, ее муж получил год и десять месяцев условно.

До этого сообщалось, что волгоградцу грозит до четырех лет колонии за кражу плюшевого медведя. В полицию обратилась продавщица цветочной лавки, которая заявила, что неизвестный зашел в ее магазин в ночное время, схватил огромную мягкую игрушку и выбежал на улицу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл прах отца своей экс-возлюбленной, надеясь возобновить отношения.