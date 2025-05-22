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В Тюмени сантехник избил и ограбил 98-летнюю пенсионерку в ее квартире

В Тюмени мужчина напал на одинокую пенсионерку в ее квартире
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Тюмени за разбойное нападение на пожилую женщину задержан местный житель, злоумышленник ворвался в квартиру пенсионерки и жестоко избил ее. Об этом сообщает «МВД Медиа».

О избитой пенсионерке в правоохранительные органы сообщили врачи. 98-летняя женщина была госпитализирована с переломом ребра и травмой грудной клетки. Потерпевшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру постучался неизвестный.

Когда пенсионерка открыла дверь, незваный гость напал на неё и избил. Затем он схватил ножницы и, угрожая физической расправой, потребовал деньги, женщина указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налетчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся.

Подозреваемого в ограблении задержали, им оказался местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. В прошлом году он оказывал услуги по установке сантехники в квартире потерпевшей, узнал, что она живет одна и решил ограбить. Похищенные деньги он потратил. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин ворвался в дом пенсионерки, украл у нее украшения и два телевизора.

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