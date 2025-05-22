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«Афиша» поможет молодым режиссерам

«Афиша» поддержит спектакли в универмаге, Русском музее и на хлебозаводе
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Depositphotos

Компания «Афиша» стала генеральным партнером режиссерской лаборатории «Театр вне театра» при Александринском театре в рамках программы «Год молодой режиссуры», сообщила пресс-служба компании. Под кураторством худрука театра Никиты Кобелева молодые режиссеры разработают эскизы спектаклей для нестандартных локаций — гостиницы «Астория», универмага ДЛТ, Русского музея и культурного центра «Левашовский хлебозавод».

«Для нас это не просто поддержка культурной инициативы, а участие в исследовании будущего театра. Сейчас эта сфера растёт большими темпами, и многие коллективы уже понимают, что надо не ждать своего зрителя, а идти к нему самим», — отметил и.о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров.

Из 70 заявок отобрано 4 эскиза, которые покажут с 23 по 26 сентября на Международном театральном фестивале «Александринский». Зрителей ждут постановка по Шкловскому в бальном зале «Астории», эскиз в тронном зале Павла I в Русском музее, экспериментальная пьеса на хлебозаводе и «вече-баттл» Ивана Грозного с Андреем Курбским в атриуме ДЛТ.

Каждый показ завершится обсуждением с экспертами, которые оценят профессионализм, взаимодействие с городским контекстом и иммерсивный опыт зрителей.

Ранее сообщалось, что в честь 90-летия Московского метрополитена компания «Афиша» представила видеогид по культурным маршрутам, вдохновленным станциями метро.

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